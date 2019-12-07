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İsrail Askerleri Güney’de tatbikatları sürdürüyor

07 Aralık 2019 Cumartesi 17:38
İsrail Askerleri Güney’de tatbikatları sürdürüyor

İsrail askerleri, Güney Kıbrıs-İsrail arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta yaptıkları tatbikatları sürdürüyor.

Fileleftheros gazetesi, İsrail ordusuna mensup komandoların geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ın dağlık bölgelerinde “Game of Thrones” (Taht Oyunları) isimli tatbikat gerçekleştirdiklerini yazdı.

Gazete, “Times of İsrael” gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’a gelen komandoların bağlı bulunduğu tugayın komutanı Kobi Heller’in konuya ilişkin açıklamasında, tatbikatın önemine vurgu yaptığını aktardı.

Haberde tatbikatın bazı fotoğraflarına da yer verildi.

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İsrail AskerleriGüney KıbrısİsrailTatbikatlarHaber
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