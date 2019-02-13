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İsrail Cumhurbaşkanı Anastasiadis’le görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le biraraya geldi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 11:55
İsrail Cumhurbaşkanı Anastasiadis’le görüştü

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Güney Kıbrıs’ta biraraya geldiklerini, görüşme sonrası yaptıkları ortak basın toplantısında ise işbirliği ve dayanışma mesajları verdiklerini yazdılar.

Rivlin ve Anastasiadis’in görüşmede enerji konusu, bölgesel ve ikili konuları ele aldıklarını yazan gazete, Anastasiadis’in ayrıca Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında Rivlin’e bilgi verdiğini de aktardı.

Görüşme sonrasında yaptıkları ortak basın açıklamasında konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, “istihbarat servislerinin güvenliğin sağlanması ve terörizmin önlenmesi alanlarında işbirliği yapması sayesinde Kıbrıs, İsrail ve Akdeniz’in çok daha güvenli olduğu” iddiasında bulunurken Güney Kıbrıs ile İsrail özel kuvvet birimleri ve deniz kuvvetleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımlarının olduğunu vurguladı.

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Rivlin ayrıca, “EastMed projesinin dünyanın en büyük deniz altı boru hattı projesi olabileceğini” de iddia ederek Yunanistan’ın da dahil olduğu üçlü işbirliği çerçevesinde şu anda odaklandıkları şeyin Doğu Akdeniz boru hattı olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuşmasında, İsrail ile Güney Kıbrıs’ın işbirliği bağlamında yeni bir dönemden geçmekte olduğunu belirterek, tüm komşularıyla ilişkilerini geliştirmek istediklerini, İsrail’le de mümkün olan tüm alanlarda işbirliğini geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

AB üyesi olan Kıbrıs’ın İsrail’in sadece komşusu değil, aynı zamanda İsrail’le ortak değer ve ilkeleri paylaşan bir dostu olduğunu vurgulayan Anastasiadis, Rivlin’le görüşmesinde Kıbrıs sorununun da gündeme geldiğini ve son gelişmeler hakkında Rivlin’e bilgi aktardığını belirtti.

Anastasiadis ayrıca, İsrail hükümeti ve halkına, Güney Kıbrıs’a verdikleri samimi destek sebebiyle de teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Reuven RivlinNikos AnastasiadisGüney KıbrısHaberGündemKıbrıs
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