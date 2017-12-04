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İsrail ile ortak tatbikatlar sürüyor

Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdikleri üç tatbikat 7 Aralık tarihine kadar devam edecek.

04 Aralık 2017 Pazartesi 13:19
İsrail ile ortak tatbikatlar sürüyor
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Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdikleri üç tatbikat 7 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Haravgi gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdikleri üç askeri tatbikatın sürmekte olduğunu yazdı.

Habere göre, “Yason”, “Nikoklis-David” ve “Onisilos-Gedeon” isimlerini taşıyan üç askeri tatbikat, Rum ve İsrail silahlı güçlerinin katılımıyla, büyük oradan Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattı ve kara suları içerisinde icra ediliyor.

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