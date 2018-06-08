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İsrail, Rum Tapu Dairesi'nde görüşme ve inceleme yaptı

İsrail Survey Dairesi’nden bir heyetin, iki taraf arasındaki işbirliğini görüşmek üzere bu hafta Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’ne üç günlük ziyarette bulunduğu bildirildi.

08 Haziran 2018 Cuma 11:09
İsrail, Rum Tapu Dairesi'nde görüşme ve inceleme yaptı

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İsrail Survey Dairesi’nden bir heyetin, iki taraf arasındaki işbirliğini görüşmek üzere bu hafta Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’ne üç günlük ziyarette bulunduğu bildirildi.

Alithia’ya göre, Genel Müdür, kişisel yardımcısı, Jeoinformatik Müdürü ve Tapu Müdüründen oluşan İsrail heyeti, Rum Tapu ve Kadastro Dairesi merkez binasında ve Haritacılık, Jeodesi ve Hidrografi, Kadastro ve Arazi Bilgi Sistemi Yönetim ve Destek Birimlerinde görüşme ve incelemelerde bulunuldu. 

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