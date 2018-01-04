İsrail, Rum Yönetimi ve Yunanistan’dan rahatsız

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in önümüzdeki pazartesi günü yapılması gereken üçlü görüşmesinin yapılmayacak olmasının, açıklandığı gibi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Knesset’te bir oylamaya katılmak zorunluluğundan değil İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığı haber verildi.

Politis “İsrail Rahatsız… Üçlü Toplantı Neden Ertelendi” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, İsrail’in, Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması konusunda BM’de takındığı tavırdan rahatsız olduğu yolunda bilgi edindiğini kaydetti.

Habere göre 8 Ocak Pazartesi günü yapılması gereken üçlü toplantının ertelenmesiyle ilgili resmî açıklamada, Netanyahu’nun İsrail Meclisi’nde (Knesset) mağazaların çalışma saatleriyle ilgili oylamaya katılmak zorunluluğu gerekçe gösterilmesine karşın; gayrı resmî olarak, “o kadar önemli iseydi ve tek engel de İsrail meclisindeki bir oylamaysa idi neden üçlü görüşme için yeni bir tarih belirtilmedi?” argümanına dayanan başka gerekçeler sızdırıldı.

Diplomatik kaynaklar İsrail’in inisiyatifi ile gündeme gelen ertelemenin Rum Yönetiminin ve Yunanistan’ın BM’deki tavrıyla alakalı olduğunu belirterek her iki ülkenin de ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması tezini reddederek Filistin tezleri lehine oy kullandığını hatırlattı.

Gazete İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın gerek Rum Yönetimine gerek Yunanistan’a sert diplomatik girişimlerde bulunarak son yıllarda Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in üçlü görüşmeler aracılığıyla bütün düzeylerdeki üçlü işbirliklerinin hatırlatıldığını yazdı.

Gazeteye göre bunun üzerine Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Tel Aviv’in sert tepkisini yumuşatmak için Netanyahu ile direkt temasa geçmek zorunda kaldığı ve Netanyahu’ya ikili ilişkilerinde hiçbir değişiklik olmadığını ancak Kıbrıs sorunu ortada dururken Güney Kıbrıs’ın, yarın aleyhine kullanılabilecek öneriler lehine oy kullanamayacağını söylediği bilgileri var.

Atina ise İsrail’in tepkilerini çok daha soğukkanlı karşıladı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugünlerde Netanyahu ile bir görüşmenin, Yunanistan’ın Arap dünyası ile ilişkilerini kötü etkileyebileceğini değerlendirdi.

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in, görüşme için yeni bir tarih belirlenmesi maksadıyla Atina ve Tel Aviv ile eşgüdüm içerisinde olduklarını açıkladığını yazan gazete, Tel Aviv yeni görüşme tarihine erken zamanda razı olursa İsrail ile ilişkilerdeki krizin bitmiş addedilmesi gerektiğini, aksi halde Anastasiadis’in, başkanlık seçimleri kampanyasındaki güçlü kozlarından birini kaybetmiş olacağını yazdı.