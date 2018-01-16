İsrail ve Mısır’dan sonra Ürdün ile üçlü işbirliği ittifakı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan, İsrail ve Mısır’dan sonra bugün de Ürdün ile üçlü işbirliği ittifakı kurmaya hazırlanıyor. Rum Yönetimi bu çerçevede bugün Ürdün Kralı Abdullah ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı ağırlayacak.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İsrail, Mısır ve Ürdün arasındaki mevcut sorunlar dikkate alındığında, bu üçlü ittifaklar sayesinde Rum yönetiminin rolünün büyük önem kazandığına dikkat çekti.

Haberi, “Yeni Üçlü (ittifak) Kuruluyor.. Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün Aralarında İşbirliği Stratejisi Kuruyor” başlığıyla aktaran gazeteye göre, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Rum, Yunan ve Ürdün liderlerinin ilk kez bir araya gelecek olması nedeniyle bugünkü zirveyi “tarihi” diye niteledi.

Zirve çerçevesinde 3 önemli konvansiyonel metne imza atılacak olması dışında 3 ülkenin bütün düzeylerde stratejik işbirliğinin temellerinin de atılacağını belirten Hristodulidis “Benimsenecek ve yapılacak eylemlerin yol haritasını oluşturacak olan Lefkoşa Beyannamesi aracılığıyla bölgesel gelişmeler de dahil, önemli güncel konularda 3 ülkenin ortak yaklaşımı da kaydedilecek” dedi.



Güney Kıbrıs-Ürdün ilişkisinin, başka bir boyut kazandığına işaret eden Hristodulidis, Kral Abdullah’a Ürdün Başbakanı, Dışişleri, Enerji ve diğer bakanların da eşlik edeceği ziyaret sırasında 4 tane de önemli anlaşma imzalanacağını kaydetti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis “potansiyel doğal gaz tüketicisi” diye nitelediği Ürdün’ün Doğu Akdeniz’in önemli oyuncularından biri olduğunu, bölgede ikili, üçlü veya çok taraflı ittifaklar kurma çabasına artık Ürdün’ün de katkı koyacağını söyledi.

Habere göre, zirve için Rum Başkanlık Sarayı’na ilk önce Yunanistan Başbakanı Çipras gidecek. Anastasiadis, resmi törenle karşılayacağı Çipras’la baş başa görüşecek. Daha sonra Ürdün Kralı Abdullah gelecek. Resmi törenle karşılanacak Kral Abdullah ile baş başa görüşme yapılacak, ardından iki ülke heyetlerinin de katılımıyla genişletilmiş görüşmelere geçilecek. Heyetler arası görüşmeler tamamlandıktan sonra anlaşmalar imzalanacak.

Daha sonra 3 lider önce baş başa, ardından heyetlerinin de katılımıyla görüşecek. Liderler basın açıklaması yapacak ve ardından üçlü anlaşmalara imza atılacak. Görüşme, heyetlerin de katılımıyla genişletilecek. Çalışma yemeğinin ardından Yunanistan ile Ürdün ikili görüşmesi yapılacak.

Alithia haberi “Yeni Üçlü İttifakın Temeli Atılıyor.. Ürdün Kralı ile Yunanistan Başbakanı Bugün Kıbrıs’ta… Ürdün Enerji Konularında Önemli Oyuncu, Kıbrıs Doğal Gazının Potansiyel Tüketicisi Olabilir” başlığıyla aktardı.

Politis “Ürdün İle İlk Kez Üçlü Zirve… Ürdün Kralı Abdullah ve Başbakan Çipras Bugün Heyetleriyle Birlikte Kıbrıs’ta” başlığını attı.

