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İsrail’den 300 turizm acentesi Baf’ta toplantı düzenleyecek

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:03
İsrail’den 300 turizm acentesi Baf’ta toplantı düzenleyecek

İsrail turizm acentelerinin örgütlü olduğu birliğin, Baf’ta toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Politis gazetesi 27-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan yıllık toplantıya İsrail’den 300’den fazla turizm acentesinin katılmasının beklendiğini yazdı.

Böyle bir toplantının Baf’ta ilk kez gerçekleştirileceğine dikkat çeken gazete, Baf Turizm Kalkınma ve Tanıtım Şirketinin organizatörlerle sıkı bir iletişim içerisinde olacağını belirtti.

Gazete bu toplantının Baf’ta yapılacak olmasının, bölgenin ve Güney Kıbrıs’ın İsrail pazarında tanıtımının yapılması açısından altın değerinde olduğu yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İsrailBAFHaberTurizm
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