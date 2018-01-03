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İsrail’den alınan açık deniz devriye gemisi Larnaka'da

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Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki anlaşma çerçevesinde İsrail’den alınan açık deniz devriye gemisinin dün 15.30 sularında Larnaka Limanı’na ulaştığı bildirildi. 

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:53
İsrail’den alınan açık deniz devriye gemisi Larnaka'da
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Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki anlaşma çerçevesinde İsrail’den alınan açık deniz devriye gemisinin dün 15.30 sularında Larnaka Limanı’na ulaştığı bildirildi. 

Alithia gazetesi, İsrail’den alınacak üç gemiden ilki olan bu gemiye “Mari”deki (Tatlısu) patlamada hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri Komutanı Anderas Yoannidis’in isminin verildiğini belirtti. 

Geminin Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) katılma töreninin, 15 Ocak tarihinde yapılacağını kaydeden gazete, 62 metre uzunluk, 430 ton ağırlığa sahip maksimum 30 mürettebat kapasiteli geminin saatte 32 knot gidebileceğini yazdı. 

Habere göre Rafael Typhoon tipi iki silah sistemi, radar, navigasyon, iletişim sistemleriyle donatılmış olan gemi, açık deniz devriyelerinde ve korsanlık/deniz terörizmiyle mücadele, kaçak ticaret ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilgili operasyonlarında de yer alabilecek şekilde tasarlandı.

Gemi ayrıca özel kuvvetlere destek niteliğinde, ayrıca denizaşırı tesisatları korumada ve arama-kurtarma görevleri için de kullanılabilecek. 

Haberde Güney Kıbrıs’tan bir ekibin Eylül ayından bu yana gemiyle ilgili eğitim aldığı da anımsatıldı. 

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