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İsrail’den Gemi Turları İptal

Güney Kıbrıs’ta turizm konusu, sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki önemini korurken, İsrail’den Güney Kıbrıs’a başlaması beklenen gemi turlarının iptal edildiği belirtildi.

18 Mayıs 2021 Salı 12:41
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İsrail’den Gemi Turları İptal

Fileleftheros gazetesi, salgından dolayı büyük darbe alan Güney Kıbrıs turizminin en büyük beklentilerinden biri olan İsrail’den kruvazör gemi turlarının, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sebebiyle iptal olduğunu yazdı.

Gazete, “Royal Caribbean” şirketinin, İsrail’in Hayfa kentinden Limasol ve Yunanistan’a gemi turlarıyla Haziran ayından itibaren turist taşıma planlarının iptal olduğunu ancak taşımacılığın yapılacağını kaydetti. Şu anda Limasol limanında demirli bulunan “Odyssey of the Seas” isimli geminin ABD’ye döneceği belirtildi.

Alithia gazetesi ise, İsraillilerin Güney Kıbrıs ziyaretlerini, ülkelerinde yaşanan durum sebebiyle iptal etme yoluna gittiklerini, İngiltere’den gelecek turistler konusunda ise, gerek Güney Kıbrıs’ın hala turuncu kategoride yer alması, gerekse İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’a ziyareti tavsiye etmemesi sebebiyle beklentinin yüksek olmadığını yazdı.

Gazete, İngiltere’de yurtdışı seyahatlere ilişkin yeni bir değerlendirmenin 7 Haziran tarihinde yapılacağını hatırlatırken, şu anki dönemde ise en büyük ilginin Rus turistler tarafından gösterildiğini aktardı.

Ocak-Nisan 2021 döneminde Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 55 bin 973 olduğunu, bu sayının 2020 yılının aynı dönemindeki sayıdan yüzde 77,3 ve 2019 yılındaki sayıdan ise yüzde 91,8 daha az olduğunu belirten gazete, Nisan ayında gelen turistlerde ise Rus turistlerin ağırlık kazandığını vurguladı.

Habere göre, Nisan 2021 döneminde gelen turistlerin 15 bin 935’i (yüzde 41,7) Rus, 4 bin 900’ü (yüzde 12,8) Yunan ve 4 bin 824’ü (yüzde 12,6) ise İsrailli.

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