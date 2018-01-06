İsrail’in Büyükelçisi Anastasiadis’e güven mektubunu sundu

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmenin ertelenmesi gölgesinde yapılan güven mektubu kabul töreninde mesajların verildiğini yazdı.



Habere göre Revel konuşmasında, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında gelişen işbirliğine vurgu yaptı.



Doğu Akdeniz’de önemli miktarda doğalgaz bulunmasının daha sıkı işbirliği imkanı sunduğunu belirten Revel, ayrıca turizm, ticaret ve girişim alanlarında açılan perspektiflere dikkat çekti.



Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü işbirliği üzerinde durarak, bunun, üç ülkenin koordineli ve devamlı çabaları sonunda mümkün kılındığından söz etti.



Güney Kıbrıs’ın EastMed ve EuroAsia projelerinde İsrail’e yaptığı işbirliğinden söz eden Anastasiadis, bunun, bölgenin gelişmesine ve AB’ye yönelik enerji koridorlarının genişlemesine katkıda bulunduğunu söyledi.



ÜÇLÜ GÖRÜŞMENİN YENİ TARİHİ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR



Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (RİK) yaptığı açıklamalarda, Rum Hükümeti’nin üçlü görüşmenin tarihinin belirlenmesi için İsrail ve Yunanistan Başbakanlarının ofisleriyle temas halinde olduklarını belirtti.