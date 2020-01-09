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İsrailli 12 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının cezası askıya alındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını iddia eden, ancak yalan beyandan suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz kadının cezası askıya alındı. Karara yönelik protestolar sürüyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 12:33
İsrailli 12 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının cezası askıya alındı

GKRY'de 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını iddia eden ancak yalan beyandan suçlu bulunan 19 yaşındaki genç kıza, ertelenmiş 4 ay hapis cezası verildi. Böylelikle evine dönebilme yolu açıldı.

Genç kız ayrıca 119 sterlin (936 lira) para cezasına çarptırıldı.

Temmuz ayında gerçekleşen tecavüz olayının ardından yargı süreci ekimde başlamış, Rum mahkemesi suçlanan İsrailliler hakkında beraat kararı verirken, İngiliz'i yalan beyandan suçlu bulmuştu.

Kararın ardından İngiltere'de Twitter üzerinden GKRY'ye yönelik boykot kampanyası başlatılmıştı.

1 aydan fazla gözaltında tutulan ve 5 aydır da Rum kesimini terk etmesine izin verilmeyen İngiliz turist, Rum polisinin tecavüzle ilgili ilk ifadesini geri alması için kendisini zorladığını iddia ediyor.

İngiliz vatandaşı 19 yaşındaki turist kadın, Ayia Napa kasabasındaki otel odasında 12 İsrailli gencin tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.

Kaynak: International Bussines Time

Son Güncelleme: 09.01.2020 12:36
Anahtar Kelimeler:
HaberTecavüzİsrail
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