İsrailli komondolar Güney'e "hava indirme" yapıyor

İsrailli komandoların “önceki günden beri Güney Kıbrıs’a havadan indirme yapmakta olduğu”, İsrailli özel kuvvetler mensuplarının Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”ne önceki gün askeri nakliye uçakları yanında silah ve diğer teçhizatlarıyla ulaştığı haber verildi.

Politis birinci sayfasından fotoğraf desteğiyle “İsraillilerin Hava İndirmesi”, iç sayfasından da “İsrail ile Geniş Ölçekli Tatbikat” başlığıyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki taktik askeri iş birliği çerçevesinde RMMO ile İsrail silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikat icra edeceğini yazdı.

Haberde, önceki gün ulaşan İsrailli komandolar, silah ve diğer teçhizat dışında helikopterlerin de tatbikata katılmak üzere Baf hava üssüne gideceği bilgisi verildi.

Habere göre benzer ortak tatbikat geçen yıl da hem Rum tarafında hem de İsrail’de icra edilmişti. Tatbikatın ilk aşaması olan, İsrail özel kuvvetlerinin mücadelesi ve helikopterlerle birlikte eğitim aşamasının tamamlanmasının ardından İsrail savaş uçakları ve savaş gemileri ile Rum yönetiminin hava savunma sistemi ve kıyı savunma sisteminin de devreye sokulacağı hava-deniz tatbikatı icra edilecek.

Rum ve İsrail hükümetlerinin, son yıllarda oldukça derinleştirdikleri aralarındaki askerî iş birliği konusunda ses tonlarını düşük tuttuklarına dikkat çeken gazete, güvenilir kaynaklarının “Bu tür tatbikatların herhangi birine mesaj olduğunun düşünülmesi yanlış olur. Bu, herhangi birisi aleyhine olmayan, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesidir. Keza Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Mısır, ABD, Fransa, vb. gibi başka ülkelerin silahlı kuvvetleriyle de tatbikatlar icra ediyor” dediğini aktardı.

Haberde, önümüzdeki günlerde Larnaka ve Baf havaalanlarının, RMMO’nun edineceği insansız hava araçlarının RMMO mensupları tarafından kullanılmasında ortaya çıkan teknik sorunların çözülmesinin beklendiğine işaret edildi.

RMMO’nun edineceği insansız hava araçlarından birinin yaz dönemi içerisinde teslim alınacağını ve eğitimlere başlanacağını belirten gazete, bu konuda ortaya çıkan teknik sorunun da “iki havaalanına sivil uçuşlar yapılıyor olması nedeniyle Sivil Havacılık Dairesi’nin ortaya koyduğu bazı itirazlar” olduğunu yazdı.

Haberi “Kıbrıs ve İsrail’in Askerî Tatbikatları” başlığı altında özetleyen Fileleftheros da Rum Savunma Bakanlığı açıklamasını kaynak göstererek, RMMO ve İsrail’in hava ve kara imkânlarının katılacağı tatbikatların sözde “Lefkoşa FIR Hattı” ve Güney Kıbrıs’ın geniş ölçekteki karasal alanı içerisinde 29 Mayıs’a kadar devam edeceğini yazdı.