İsraillilerin geçememesi diplomatik olay oluyordu

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı Larnaka Havalimanı’nda yaşanan olayda, KKTC’ye geçerek kalacak olan turistlerin adaya girişlerine engeller konulmasıyla ilgili haberler, bugünkü Rum basınında da yer buldu.

Alithia gazetesi “Neredeyse Diplomatik Olay Yaşanıyordu” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın “tatil için Kıbrıs’a yasal yollarla gelip, son varış yeri, Türk işgalinden önce Rumlara ait olan işgal altındaki bölgelerdeki oteller olan yabancılarla ilgili genelgesinin, yine rafa kalktığını” yazdı.

Konuyla ilgili tartışmanın, Larnaka havalimanındaki polislerin geçtiğimiz Pazartesi akşamı gerçekleşen olayda, akabinde KKTC’ye gitmeleri için 51 yabancı uyruklu şahsa “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” giriş izni vermeyi reddetmesiyle yine açıldığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçiliği’nin siyasi müdahalesi ve yoğun protestosunun ardından kararın değiştiğini, çünkü 51 yabancı uyrukludan 31’isinin İsrailli olduğunu belirtti.

Bahse konu genelgenin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” turistlerin gecelemesine onay vermediği bir miktar oteli içerdiğini yazan gazete, bunun sebebinin, bu otellerin savaştan sonra Kıbrıslı Türklerin eline geçmiş olan, Kıbrıs Rum mülkiyetindeki oteller olması olduğunu kaydetti.

Gazete, dolayısıyla, bir turistin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kontrolünde olan bir havalimanına ulaşması ve nihai varış noktası olarak bu otellerden birini söylemesi durumunda, kendisine ülkeye girişin yasaklandığını kaydetti.

Gazetenin dün İsrail Büyükelçiliği’yle temasa geçtiği de belirtilen haberde, İsrail elçiliği tarafından kendilerine, meseleyle ilgili herhangi bir yorum yapılmayacağının belirtildiğini iletti.

Ancak gazetenin “elindeki bilgilerin”, İsrail Büyükelçiliği’nin duruma hemen müdahale ettiği, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın da Rum Dışişleri Bakanlığı’na protestolarda bulunduğu yönünde olduğunu yazan gazete, olayın yaşandığı gece olan geçtiğimiz Pazartesi gecesi, turistlerin geçmesi için direktif verildiğini, Salı günü sabah ise, genelgenin, konuya müdahil olan üç bakanlığın istişaresiyle yeniden incelenmesi amacıyla, geçici olarak geri çekildiğini kaydetti.

Konuya müdahil üç bakanlığın, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları olduğunu yazan gazete, “yetkili bir hükümet kaynağının” gazeteye, meselenin, özellikle de Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğu bir dönemde, son derece siyasi olduğunu söylediğini aktardı.

“GENELGE”

Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi kaynaklı genelgenin değerlendirme aşamasında olduğunu ve bunun yeniden tekrarlanmaması olasılığının mümkün olduğunu yazan gazete, 10 yıldan fazladır bunun atıl durumda olduğunu, ancak bakanlığın yetkili bir çalışanı tarafından gönderilen bir notla, bunun kısa zaman önce geri getirildiğini belirtti.

Uygulandığı görülen şeyin, genelgenin bakanlık yönetiminin onayına ihtiyaç duyulmadan geri getirilmesi olduğunu, çünkü bu genelge hiçbir zaman iptal edilmediğinden ötürü, bunun (bakanlık yönetiminin onayının) gerekli olmadığının düşünüldüğünü yazan gazete, basit bir şekilde, diplomatik sorunlar yaşanmaması için, Rum Yönetimi makamlarının bunu giriş noktalarında görmezden geldiklerini ifade etti.

Öte yandan, turistlerin son varış yerini kontrol edip etmeyeceğinin bir memurun takdirinde olmasının endişeye neden olduğunu da yazan gazete, turistlerin Güney Kıbrıs’ta kalacaklarını söylemeleri durumunda, serbest bir şekilde geçtiklerini belirtti.

Gazete İsrail’den gelen bahse konu turistlerin de bunu yapabileceklerini, ancak genelge konusunda karşılarında bulacakları sorunla ilgili herhangi bir fikirleri olmadığının görüldüğünü ekledi.

Politis ise “Bilgilendirme İçin Konunun 15 Günlüğüne Dondurulması” başlıklı haberinde, Rum hükümet makamlarının, turizm acentelerinin turistleri bilgilendirmesi ve son günlerde yaşanan olaylar gibi olaylardan kaçınılması için, ülkeye varışlarında KKTC’ye gideceklerini söyleyen kişilerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” girişine izin verilmemesinin, 15 günlüğüne askıya alınması direktifi verdiklerini anımsattı.

Fileleftheros ise “2 Bin İsrailli İşgal Altındaki Bölgelerde” başlıklı haberinde, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Kıbrıs Postasına yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazeteler Kıbrıs Türk basınında konuyla ilgili yer alan haberlere de yer verdiler.