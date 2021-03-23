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İşte Güney Kıbrıs’ta Yapılan Test Ve Aşı Sayısı

Rum kesiminin, korona virüsün tespit edilmesi için yapılan testler konusunda Avrupa devletleri arasında birinci, aşılama konusunda ise beşinci sırada olduğu ifade edildi.

23 Mart 2021 Salı 14:24
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İşte Güney Kıbrıs’ta Yapılan Test Ve Aşı Sayısı

Alithia gazetesinde yer alan haberde, 15-21 Mart tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta 314 bin 182 test yapıldığı ve bunların 291 bin 789’unun hızlı antijen testi olduğu belirtilirken, 21 Mart tarihine kadar ise Güney Kıbrıs’ta 131 bin 623 aşılama yapıldığı kaydedildi.

Bunlardan 37 bin 109’unun iki dozu da alarak aşılarını tamamlayan kişiler olduğu belirtilirken, Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayının ilk haftasına kadar yaklaşık 310 bin kişinin en azından aşının ilk dozunu almış olmasının beklendiğini ekledi.

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