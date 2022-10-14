İşte Rum basınında AEK-Fenerbahçe maçı için yazılanlar

Politis gazetesi haberi, “Hatalar Ödeniyor” başlığıyla aktarırken Fenerbahçe’nin daha iyi olduğunu, AEK Larnaka’nın ise yenilmemek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi spor eki “Konferans Ligine Bakıyor-AEK Fenerbahçe’ye Yenildi Ancak 2 Hafta İçerisinde 3’üncülük İçin Üstün Olacak” başlığını kullandı. Gazete, AEK Larnaka’nın artık Avrupa Konferans ligine katılma hedefiyle 3’üncülük için mücadele edeceğini yazdı.

Alithia gazetesi “Koşullar Lehine Değildi-AEK, Fenerbahçe Karşısında Geçici Olarak Eşitlik Sağlasa da Nihayetinde Kendisi İçin Çok Yararlı Olacak Puanı Bile Alamadı” başlığını kullanırken Haravgi spor eki “Galibiyet İçin Oynadı Ancak Kaybetti” başlığı altında haberi duyurdu.