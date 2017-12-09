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İstiklal Marşı, Türk Bayrağı ve KKTC fotoğraflarıyla karşılama

Rum tarafındaki iki liseden 30 kişilik Rum öğrenci heyeti, Avrupa Parlamentosu’nda İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve KKTC’den fotoğraflarla karşılandı...

09 Aralık 2017 Cumartesi 16:36
İstiklal Marşı, Türk Bayrağı ve KKTC fotoğraflarıyla karşılama
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Rum tarafındaki iki liseden 30 kişilik Rum öğrenci heyeti, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve KKTC’den fotoğraflarla karşılandı.

Alithia’nın “Kıbrıslı Öğrencilere Türk Marşı Çaldılar… Maksatsız Hata… AP’de Sekreterlik Memurundan Gaf” başlıklı haberine göre olay dün Strazburg’da düzenlenen “Euro Scholars” programı çerçevesinde gerçekleşti. 

Rum öğrenciler, takdimleri sırasında İstiklal Marşı’nın çalınması, Türk bayrağı ve KKTC’den fotoğraflar gösterilmesine tepki gösterdi. “Vukuat” hakkında izahat talep eden öğrenciler, “doğru marş ve görüntüler eşliğinde yeniden takdim edilme” talebinde bulundu.

Gazete “vukuatın” AP sekreterliğinin, Rum heyetin takdimi sırasında çalınacak marş ve gösterilecek fotoğrafları seçmesi için görevlendirdiği Fransız memurun “bilgisizliğinden” kaynaklandığını yazdı.

Habere göre Fransız memur, Kıbrıs hakkında internet üzerinde yaptığı aramada KKTC fotoğraflarına ve İstiklal Marşı’na ulaştı ve bunları doğru kabul ederek takdim sırasında kullandı. Rum öğrencilerin şikayeti üzerine, bir hata yapıldığı, maksatlı olmadığı belirtilerek heyetten özür dilendi ve takdim “doğru marş ve fotoğraflarla” tekrarlandı.

Gazete Rum öğrencilerin bu “vukuat” nedeniyle Avrupa Parlamentosu’nda “milli davayla ilgili uzun uzun konuşma fırsatı yakaladığına” dikkat çekti. 

Anadolu Ajansı

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