İstismar şikayetleri ikiye katlandı

Güney Kıbrıs’ta çocuk istismarı konusunda 2016’da 73 şikâyet yapıldığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, “Hope For Children” örgütü tarafından dün birincisi gerçekleştirilen “Çocuk Hakları Ulusal Formu”nda Güney Kıbrıs’ta çocuk haklarının güvenceye alınması ve çocuklara yönelik suçların ele alındığını yazdı.

Habere göre, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau forumda yaptığı konuşmada, 2013’te 37 olan çocuk istismarı şikayet sayısının 2016’da ikiye katlanarak, 73’e yükseldiğini belirtti. Nikolau, geçen yıl bu tip davalara bakması amacıyla özel uzman ve polislerden oluşan bir birim kurulduğunun altını çizdi.

Nikolau, söz konusu birimin bu yıl yüzden fazla başvuruyu ele aldıklarını da vurguladı.