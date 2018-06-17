İtfaiye birimine araç desteği

Rum İtfaiye Birimi’ne gelecek ay 18 yeni aracın alınacağı belirtildi.

Alithia gazetesi İtfaiye Birimi’ne 18 yeni aracın alınacağına ilişkin açıklamanın, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau himayesinde gerçekleştirilen toplantının ardından Rum İtfaiye Birimi Müdürü Markos Trankolas tarafından yapıldığını yazdı.

Habere göre, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau himayesinde, Rum Polis Müdür Yardımcısı Andreas Kusiumis’in de yer aldığı toplantıda itfaiye birimin hazırlık derecesi masaya yatırıldı.