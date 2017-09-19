İtiraz için belge hazırlandı

Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, “Hellim”in AB’da “Menşe İsmi Korumalı Ürün” onayını almasındaki en büyük sorunun, Yeşil Hat Tüzüğü’nün hayvansal gıdaların ticaretine izin vermemesi olduğunu açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, “Hellim”in AB patentinin alınmasının Şubat 2018’a kadar gerçekleşeceğine inandığını yazdı. Kuyalis, bugüne kadar verdiği takvimlerin tutmaması eleştirisine ise, sorunun Yeşil Hat tüzüğünde olduğu yanıtını verdi.

Habere göre, Kuyalis, patentin alınmasındaki en büyük engel olarak görülen ve dosyanın AB Tarım Komitesi’nde değerlendirmesinin tamamlandığını ve 10 ülkeden gelen itirazların aşıldığını belirtti. Kuyalis, “Onayın, AB Komisyonu’ndan geleceğini; burada da bazı tüzüklerde, özellikle de yeşil hat tüzüğünde değişiklikler yapılması gerektiğini” ifade etti.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün şu anki haliyle hayvansal ürünlerin ticaretine imkan vermediğini belirten Kuyalis, “Hallumi” ya da “Hellim” ile Menşei İsmi Korumalı Ürün ticaretinin yapılabilmesi için tüzüğün düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuyalis, AB Komisyonu’nun yapılması gereken bazı düzenlemelere ilişkin görüşlerine itirazları bulunduğunu belirterek, bu itirazlarını dile getirdiklerini, ayrıca itirazlarını içeren bir de belge hazırladıklarını ifade etti.

Hellim dosyasında üretim için öngörülen süt oranlarına da değinen Kuyalis, 2024 yılında hellimin üretiminde keçi-koyun süt oranının yarı yarıya yapılmasının gerekeceğini; şu anki üretim oranının yeterli olduğunu ancak yüzde 50 oranına varılabilmesi için hükümet olarak önlemler aldıklarını belirtti.

Kuyalis, bu önlemler sonrasında küçükbaş hayvan sütü miktarının 2015’ten 2016’ya geçişte 3 milyon litre arttığını da sözlerine ekledi.