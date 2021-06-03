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“Jewel Of The Seas” Kruz Gemisi Limasol Limanında

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında denizcilik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi yöntemleri masaya yatırıldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:19
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“Jewel Of The Seas” Kruz Gemisi Limasol Limanında

Haravgi gazetesi, Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis ile İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Sami Revel’in bir araya geldiğini, görüşmede denizcilik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi yöntemlerini ele aldıklarını yazdı.

Habere göre Rum Denizcilik Müsteşarı Dimitriadis yaptığı açıklamada, iki ülke arasında gerek ikili gerekse uluslararası düzeyde var olan mükemmel ilişkilerden söz etti.

JEWEL OF THE SEAS” KRUZ GEMİSİ LİMASOL LİMANINDA

Alithia gazetesi  “Jewel of the Seas” adlı kruvaziyerin, Limasol Limanı’na demirlediğini yazdı.

Gazete kruvaziyerin, 10 Haziran’da 7 günlük seyahate başlamak için hazırlık yaptığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısİsrailJewel Of The Seas
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