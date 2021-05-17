Kadına Şiddetle Başlayan Ölümlü Kavga

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, 46 yaşındaki Ljuba Baba Ristovich Shiptar isimli bir Bulgar, bir Rum erkek ve bir Rum kadın ile birlikte dün öğle saatlerinde Yermasyoa’daki bir evin önüne gitti.

Bulgar ile Rum erkek, Rum kadını dövmeye başladı. Olayı gören ev sakini 40 yaşındaki Bulgar ise, dayak yiyen Rum kadını eve aldı. Ancak diğerleri kapıyı kırarak içeri girdi.

Habere göre, evin içinde de kavga çıkınca Rum erkek ile Rum kadın olay yerini terk etti. İki Bulgarın kavgası sırasında, ev sakini Bulgar’ın 43 yaşındaki Filipinli eşinin mutfak bıçağı ile saldırması neticesinde 46 yaşındaki Bulgar “etkisiz hale” getirildi.

Rum polisi, önce olaya karışan iki Rumu daha sonra da Bulgar ve karısını tutukladı.

Ölen Ljuba Baba Ristovich Shiptar isimli Bulgar’ın, Rum polisi narkotik şubesi tarafından “tanınan” bir şahsiyet olduğu bilgisi de verildi.