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KADİS: “HELLİM TESCİL PROSEDÜRÜNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ”

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, hellimin “menşe adı korumalı ürün” olarak tescil edilmesi prosedürünün son aşamaya geldiğini, tescil prosedürünün önümüzdeki ay içerisinde tamamlanabileceğini açıkladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 13:10
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KADİS: “HELLİM TESCİL PROSEDÜRÜNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ”

Alihtia ve diğer gazetelere göre Kadis, Avrupa Konseyi Sözcüsü’nün, “HALLOYMİ/HELLİM yazımı ile ilgili Kıbrıs ortak anlayışıyla ilgili olanlar da dahil konu, yapılan itirazlar dikkatle incelendi, 26 Mart’taki Kalite Komitesi’nde oylama prosedürü başladı” açıklamasının ardından, Rum Haber Ajansı’na (KİPE)  yaptığı açıklamada, tescil için son aşamada bulunulduğunu, geriye sadece AB’nin yetkili komiteleri tarafından oluşturulan hukuki metinlerin onay prosedürünün tamamlanmasının kaldığını söyledi. 
Şu anda iki hukuki metin bulunduğunu anlatan Kadis, bunlardan birinin hellimin menşe adı korumalı ürün olarak tescil edilmesi, diğerinin ise KKTC’de yapılacak gıda sağlık denetimleri ve bütün AB sağlık protokollerinden geçecek ürünün Yeşil Hat’tan geçişine dair Avrupa Komisyonu kararı ile ilgili olduğunu belirtti.
Kadis, yetkili komitenin dün toplanarak bu gıda güvenliği denetimi ve Yeşil Hat’tan geçiş ile ilgili metni incelediğini ve prosedürün ilerlemesinde herhangi bir engel görülmediğini, menşe ismi korumalı ürün olarak tescil ile ilgili metnin ise 26 Mart’ta yetkili komiteye sunulacağını anlattı. 
Kadis “Her şey yolunda giderse çok yakında tescil aşamasına ulaşacağız. Prosedürün son aşamasında bulunuyoruz, her şey yolunda görünüyor” dedi. 

TAK

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