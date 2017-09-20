Kalacakları oteller Rumlara aitmiş

Larnaka Havaalanı’nda, KKTC’ye geçerek kalacak olan turistlerin adaya girişlerine engeller konulduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Havaalanı’nda İsraillilerin Engellenmesiyle Kriz… Müdahalelerle İşgal Bölgelerine Gittiler – Başkalarına Giriş Yasaklandı” başlıklarıyla ön sayfadan verdiği haberinde, önceki gün KKTC’deki konaklama yerlerinde rezervasyon yapan üçüncü ülkelerden ziyaretçilerle ilgili sorun yaşandığını yazdı.

BAZILARI MÜDAHALELER SONRASI GEÇEBİLDİ

Gazete Larnaka Havaalanı’nda bazılarının girişine izin verilmediğini, bazılarınınsa müdahaleler üzerine girişlerine ve KKTC’deki otellerde kalmalarına izin verildiğini belirtti.

Haberinde konuyla ilgili ayrıntı veren gazete, edindiği bilgilere göre 35’i İsrail ve geri kalanları Lübnan ve Sırbistan’dan olmak üzere 55 yabancı uyruklunun önceki gün Güney Kıbrıs’a vardığını yazdı.

KIBRISLI RUMLARA AİT KONAKLAMA YERLERİ İÇİN GENELGE

Güney Kıbrıs’a girişlerde, Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi Müdür Vekilinin, Kıbrıslı Rumlara ait KKTC’deki otellerde rezervasyon yaptıranların girişine izin verilmemesine yönelik yasa temelinde bir genelgesinin bulunduğunu aktaran gazete, aynı bilgilere göre Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 1974 öncesi ve sonrasında Kıbrıslı Rumların konaklama yerlerine dair yolladığı bir listenin bulunduğunu kaydetti.

35 İSRAİLLİ ELÇİLİK GİRİŞİMİ SONRASI GEÇEBİLDİ

Larnaka Havaalanı’na ulaşıp kalacakları yerin “Vokolida” (Bafra) olduğunu söyleyen iki Lübnanlının girişlerinin reddedildiğini, Sırbistanlılara da aynı uygulamanın yapıldığını belirten gazete, öte yandan KKTC’de bulunup yasaklılar listesinde yer alan tesislerde rezervasyonları olan 35 İsraillinin ilk başta girişlerine izin verilmediğini, ancak İsraillilerin büyükelçilikleri nezdinde yaptıkları girişimlerin ardından girişlerine ve KKTC’ye geçmelerine izin verildiğini aktardı.

UYGULAMA 15 GÜN ASKIYA ALINDI

Bu uygulamanın, konuyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere 15 günlüğüne askıya alındığını kaydeden gazete, bilgilere göre, bunun, KKTC’de Kıbrıs Rum otellerinde rezervasyonları olanların girişine izin verilmeyeceği konusunda büyükelçilikler ve seyahat acentelerine bilgi verilmesi için yapıldığını belirtti.