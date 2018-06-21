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“Kalipso” hedefi “Delfinos” hedefiyle ilgili umutları artırıyor

ENİ-TOTAL konsorsiyumunun Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 6. parselde keşfettiği “Kalipso” hedefinin, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun 10. parselle ilgili beklentilerini artırdığı bildirildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:17
“Kalipso” hedefi “Delfinos” hedefiyle ilgili umutları artırıyor

Fileleftheros gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, “Kalipso” hedefinin morfolojik yapısıyla ilgili ve 7, 9 ve 10’uncu parsellerle bağlantısı konusunda yapılan bilimsel çalışmaların tamamlanmasıyla ortaya çıkan sonucun, TOTAL ve ENI şirketlerinin 7’nci parsele de ilgi göstermelerine yol açtığını yazdı.

Gazete, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun “Delfinos” hedefinin, “Kalipso” hedefinden 25, “Antheia” hedefinden de 35 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, 6’ncı parselde bulunanların, 10’uncu parselde yapılacak sondajlar için önemli olduğu konusuna vurgu yaptığını belirten gazete, “Kalipso” hedefinde bulunanların ardından, 10’uncu parselle ilgili beklentilerin arttığını söylediğini yazdı.

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HRİSTODULİDİS DÖRDÜNCÜ TUR ARAMA İZİNLERİ VERİLMESİ OLASILIĞINDAN BAHSEDİYOR

Öte yandan Alithia gazetesi de, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, enerjiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, TOTAL ve ENI tarafından 7’nci parsele ilgi gösterildiğini söylediğini ve Rum Hükümeti’nin, dördüncü tur arama izinleri verebileceğinden bahsettiğini yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis, gelişmelerin şekilleneceği yönde adımlar atılacağını ve yabancı şirketler tarafından bölgeye gösterilen ilginin, Rum Hükümeti’nin komşu ülkelerle enerji alanında yaptığı işbirliği anlaşmaları ve kurduğu diyalogla bağlantılı olduğunu belirtti.

Hristodulidis, 2018 yılının Rum Yönetimi’nin enerji planları için belirleyici bir yıl olacağını da ifade ederek, AB’de, doğalgazın taşınmasıyla ilgili farklı yöntemler üzerinde çalışıldığını kaydetti.

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