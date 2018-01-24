'Kalipso' hedefinde yüzde 80'i tamam!

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki 6’ncı parselde “Kalipso” hedefinde yapılan sondajda son aşamaya doğru ilerlendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Saipem 12000 sondaj gemisiyle yapılan çalışmalarda sondan bir önceki aşamada bulunulduğunu yazdı.

Sondajda ulaşılması planlanan derinliğin yüzde 80’ine gelindiğini kaydeden gazete, sondajın son aşaması için de hazırlıkların başladığını aktardı.

Sondaj çalışmalarının, hava şartlarından kaynaklanan çok az bir gecikme olsa da normal seyrettiğini belirten gazete, sondaj matkabının, önümüzdeki hafta başında hedeflenen derinliğe ulaşmasıyla ilk sonuçların elde edilmesiyle özel ölçüm ve araştırmaların başlayacağını kaydetti.

Haberde ayrıca gerek sondaj sonuçları, gerekse 3’üncü parseldeki “Supia” adlı bir sonraki hedefle ilgili jeolojik ve teknik ayrıntıların, ENI’nin edindiği yeni sistemle analiz edileceği belirtildi.