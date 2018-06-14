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Kameralar olayı an be an görüntüledi

Kundaklama sonucu barın tamamen yandığı ve büyük hasar meydana geldiği bildirildi....

14 Haziran 2018 Perşembe 13:06
Kameralar olayı an be an görüntüledi

Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Strovolo’daki bir barın, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandığı bildirildi.

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Fileleftheros gazetesi, kapalı devre kamera sisteminin olayı an be an görüntülediğini ve eylemi gerçekleştiren şahsın yakalanması için polisin soruşturmasının sürdüğünü yazdı.

Haberde, kundaklama sonucu barın tamamen yandığı ve büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

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