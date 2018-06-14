Kameralar olayı an be an görüntüledi

Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Strovolo’daki bir barın, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandığı bildirildi.
Haberde, kundaklama sonucu barın tamamen yandığı ve büyük hasar meydana geldiği belirtildi.
Kundaklama sonucu barın tamamen yandığı ve büyük hasar meydana geldiği bildirildi....
Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Strovolo’daki bir barın, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandığı bildirildi.
Haberde, kundaklama sonucu barın tamamen yandığı ve büyük hasar meydana geldiği belirtildi.