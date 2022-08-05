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Kamu maaşlarında Güney Kıbrıs ilk sıralarda

Avrupa Merkez Bankası, Güney Kıbrıs’ın devlet memurlarına yapılan ödemelerde Eurozone dahilindeki ülkeler arasında en üst sıralarda yer aldığını açıkladı.

05 Ağustos 2022 Cuma 11:13
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Kamu maaşlarında Güney Kıbrıs ilk sıralarda
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Alithia gazetesi, Avrupa Merkez Bankası’nın, Güney Kıbrıs’ın kamu çalışanlarına en yüksek ödemeleri yapan ülkeler sıralamasında ilk dört içerisinde yer aldığını açıkladığını aktardı.

Habere göre Avrupa Merkez Bankası, “Eurozone” bölgesinde yer alan ülkeler arasında Güney Kıbrıs’ın “3 milyar Euro ödenekle, kamu personeli harcamalarına en büyük miktarı ayıran ilk dört ülkeden biri olduğunu” belirtirken 2020 yılı için belirtilen bu miktarın, Gayrı Safi Milli Hasıla’nın yüzde 13’ne denk geldiği vurguladı.

Gazete haberinin devamında, Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre kamu personelinin toplam sayısının 53 bin 474 olduğunu yazdı.

Haberde, Haziran ayında 265 kişinin devlet memuru olarak ilk kez işbaşı yaptıkları da vurgulandı.

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