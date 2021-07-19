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Kanal Sigma'ya saldırı düzenlendi

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Kıbrıs’ın güneyinde Sigma televizyonuna saldırı düzenlendi. Saldırıyı ‘safepass’ uygulamasına karşı eylem yapan grubun içinden ayrılanların düzenlediği iddia edildi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:08
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Kanal Sigma'ya saldırı düzenlendi

Kıbrıs’ın güneyinde bir grup maskeli saldırgan, Sigma Medya’nın bulunduğu Dias grup binasına saldırdı ve otoparktaki arabaları ateşe verdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi.  SigmaLive web sitesindeki fotoğraflar, hasarın boyutunu gösterdi.

Saldırının, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önümde SafePass'e karşı gösteri yapan protestocuların saflarından geldiği tahmin ediliyor.

Fileleftheros, bina önünde bağırarak ve öfkelenerek yürüyen çok sayıda protestocunun videosunu yayınladı.

SigmaLive'de yayınlanan bir haberde, "Kapüşonlu haydutlar, başkanlık sarayındaki protestolarını tamamladıktan sonra buraya geldiler" dendi.

“O sırada çalışan onlarca meslektaşımız bu çetenin saldırısına uğradı" diyen Sigma Live, bir araca molotof kokteyli atıldığını, alevler içinde kaldığını ve kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Protestocularla polis arasında çatışmaların çıktığı da öğrenildi.

 SigmaLive'a göre, polis şefi ve adalet bakanı saat 23.20 sıralarında olay yerine geldi.

Nicos Anastasiades, "Sigma'ya yapılan saldırı, tolere edilmeyen demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bir darbedir" dedi.  

Anastasiadis, “ Devlet, yasaları görmezden gelenlere karşılık verecektir.  Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve demokrasimiz sorumsuz vatandaşların ellerine bırakılmayacak” diye konuştu.


Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou da Twitter'dan saldırıyı kınayarak, "Basın özgürlüğünü ve demokrasiyi ne pahasına olursa olsun koruma görevimiz var" dedi.

Kıbrıs İçişleri Bakanı Nicos Nouris de “Özgürlük, Demokrasinin temel taşıdır.  Çetelerin ve haydutların yeri yok” diye paylaşım yaptı.

Siyasi partiler ve politikacılar da saldırıyı kınadı.

Son Güncelleme: 19.07.2021 00:42
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