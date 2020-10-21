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KANALİZASYON ÇALIŞMALARI ESNASINDA ANTİK ESERLER TESPİT EDİLDİ

Larnaka’da kanalizasyon sistemiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar sırasında, birçok antik eser ve mezar tespit edildiği haber verildi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 16:13
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KANALİZASYON ÇALIŞMALARI ESNASINDA ANTİK ESERLER TESPİT EDİLDİ

Larnaka’da kanalizasyon sistemiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar sırasında, birçok antik eser ve mezar tespit edildiği haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, tespit edilen arkeolojik buluntuların, Larnaka’nın uzun bir geçmişe sahip Demir Çağında hüküm süren önemli kentlerden olduğunu kanıtladığını yazdı.
Kazılar sırasında birkaç kilometrekarelik bir alanda dokunulmamış mezarlar bulunduğunu ve bunun geniş kapsamlı bir nekropolün (eski mezarlık) varlığını onayladığını kaydeden gazete, Larnaka’daki “Agios Françeskos Asizis” caddesinde yapılan kazıların ise 15 ile 16’ıncı yüzyılların sonlarından kalma bir manastır binasına işaret ettiklerini belirtti.
“Agios Neofitos” caddesinde ise Roma veya Hellenistik dönemden kalma, büyük arkeolojik değere ve nadir güzelliğe sahip bir mozaiğe rastlandığını aktaran gazete, mozaiğin büyük bir kısmının, Ortaçağ Larnaka’sının merkezini kapladığını belirtti.
Yaklaşık 20 metrelik mozaiğin “Herakles’in” (Herkül) 12 görevini resmettiği ve arkeologlara göre bunun dönemin umumi hamamlarının zeminini teşkil ettiği ifade edildi.

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