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Kapılar Rum tarafının kararı ile resmen kapatıldı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi geçiş kapılarını tamamen kapattı.

15 Mart 2020 Pazar 11:33
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Kapılar Rum tarafının kararı ile resmen kapatıldı!

Rum hükümeti bugün aldığı yeni kararla 15 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında tüm sınır kapılarını tamamen kapattığını açıkladı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yasal ikamet edenlerin dışındaki kişilerin geçişlerini tamamen durdurduğunu açıklayan Rum hükümetinin kararı 30 Mart’a kadar geçerli olacak.

Öte yandan, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korana virus salgını dolayısıyla , GKRY Yönetimi bu sabahtan itibaren kara giriş kapılardan güneye geçmek isteyen KKTC vatandaşlarının geçişine izin vermiyor” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 15.03.2020 12:48
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsGüney Kıbrıs
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Çok şükür 2020-03-15 11:47:33

KKTC'nin alamadığı kararı aldılar.Tebrikler ruma

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Aylin 2020-03-15 12:16:21

Guney virüsten kaynıyor bizim yapamadigimizi onlar yaptı tebrik ediyorum geç bile kalındı bu bizim ülkemiz için daha hayırlı oldu

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