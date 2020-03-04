Kapıların kapanma kararı “tazelenecek”

Rum Hükümeti, koronavirüsünde korunma ve güvenlik önlemiyle 4 barikatın kapalı kalması hususunun uzatılması üzerinde çalışıyor.

Alpha TV’ye bu durumu açıklayan Rum Hükümet Sözcüsü Kousios konuya dair yeni kararın da gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

Sözcü, “Bildiğin kadarıyla olaylar barikatların işleyişinin askıya alınması hususunu destekleme eğilimindedir. Ne kadar süre için karar alınacağını bilmiyorum ancak önümüzdeki koşullarla aynı barikatların işleyişinin daha uzun bir süre askıya alınacağını düşünüyorum. Ancak burada kesinlikle siyasi bir niyet olmadığı hususunu da garanti etmek isterim” dedi.