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‘Kapıların kapanması ticarette sorun yaratmadı’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası’na yönelik herhangi bir şikayet yapmadığı açıklandı.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:55
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‘Kapıların kapanması ticarette sorun yaratmadı’

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu kararı ile 4 geçiş kapısının kapanmasının ardından Kıbrıs’ın güneyi ile yapılan ticarette bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Leonidas Pashalidis Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası adına devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan herhangi bir şikayet yapılmadığını kaydetti.

Ayrıca kuzeyden güneye ihraç edilen malların taşınması konusunda da bir şikayet olmadığı belirtildi.

Pashalidis, yasal ticaretin dörtte üçünün Metehan geçiş noktası üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKuzey KıbrısRum KesimiKıbrıs Türk Ticaret OdasıSınır KapılarıKapıların Kapatılması
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