Kara para aklamaktan suçlanıyorlar

Fiji’de Kıbrıslı Rum iki kardeşin kara para aklamakla ilgili 293 suçtan yargılandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Fiji’de yakalanan Loizos Petridis ve Kleanthis Petridis adlı kardeşlerin bugün mahkeme huzuruna çıkarılmasının beklendiğini yazdı.

Kardeşlerin ATM’den 150 bin dolar çalmak suretiyle kara para aklamakla ilgili 293 suçtan yargılandıklarını kaydeden gazete, söz konusu kişilerin Güney Kıbrıs’ta da birçok kez çeşitli suçlardan tutuklandığı ve ceza aldığını aktardı.

Öte yandan Politis gazetesi Loizos Petridis’in, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Türkiye’den, film sahnelerini andıran bir şekilde Meriç nehrinden yüzerek kaçtığını iddia etti.