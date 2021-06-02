“Karaciğer kanserinden ölmeyeceğim”

Güney Kıbrıs’a dönen ve dün Kilise çalışanları ile ayin yapan II. Hrisostomos “Doktorlar bana karaciğer kanserinden ölmeyeceğimi söyledi” dedi.

Fileleftheros “Başpiskopos Kanseri Yendi” başlığıyla aktardığı haberinde Ocak ayında da operasyon geçiren II. Hrisostomos’a özel doktoru ve özel kalem müdürü eşliğinde gittiği ABD’de, karaciğerindeki kanserli hücre kalıntılarına karşı, radyoembolizasyon (Y-90 mikroküre terapötük hibri içeren radyoaktif mikroküreler) uygulandığını yazdı.

Habere göre II. Hrisostomos, doktorların kendisine bir hap verdiğini, bu hapı kullanacağını, kemoterapi almayacağını belirterek “Doktorlar bana karaciğer kanserinden ölme riskim olmadığı teyidini verdi” dedi.