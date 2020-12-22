Karantina uygulaması başladı!

Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede, Kovid-19 virüsünün mutasyon geçirerek daha bulaşıcı hale gelmesinin ardından tüm dünyada alınan önlemlerin benzerleri Güney Kıbrıs’ta da uygulamaya kondu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İngiltere başta olmak üzere birçok AB üyesi ülke ve Güney Afrika’da, Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı hale geldiği bir mutasyon geçirdiğinin belirlenmesinin ardından Rum hükümetinin de önlemlerini arttırdığını, İngiltere’den gelecek yolcuların zorunlu karantinaya alınmasının kararlaştırıldığını yazdılar.

Yeni uygulama şöyle:

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İngiltere’den gelecek yolcuların gelişlerinde havaalanında PCR testine tabi tutulacakları ve hükümetin kullanımındaki otellerde zorunlu 7 gün karantinaya tabi olacakları duyuruldu.

18 yaşından küçük kişilerin otel yerine kendi ikametgahlarında kendi kendilerini izole etmelerine izin verileceği vurgulanan açıklamada, bu kişilerin ebeveynleriyle seyahat ediyor olmaları veya evlerinin uygun olmaması durumunda ise karantina otellerinde de kalabilecekleri ifade edildi.

İngiltere’den gelecek kişilere karantinanın 7’nci gününde test yapılacağı, testin sonucunun negatif çıkması durumunda üç gün daha (toplamda 10 gün) karantinada kalmayı sürdürecekleri ve bir belirti göstermemeleri durumunda ise karantinadan çıkacakları belirtildi.

Uygulama tepki ile karşılandı

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bu kararının, İngiltere’de eğitim gören öğrenciler ve ailelerinin yoğun tepkisiyle karşılaştığını, Noel yortusu ve yılbaşı tatili için evlerine dönmeyi planlayan öğrencilerin şimdi karantinayla karşı karşıya kalacaklarını yazdı.