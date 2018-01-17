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Kararsızlar için yoğun mücadele

Rum başkanlık seçimine 10 gün kala, kararsızları cezbetmek için Anastasiadis kanadı, hükümetin icraatlarını öne çıkarırken; rakipleri de yeni cepheler açarak siyaset ortamını geriyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:33
Kararsızlar için yoğun mücadele
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Rum başkanlık seçimlerine 10 gün kala, kararsızları cezp etmek ve oylarını artırmak için Rum lider Nikos Anastasiadis kanadı, hükümetin icraat ve başarılarını öne çıkarırken; rakipleri sürekli yeni cepheler açarak siyaset ortamını geriyor.

Başkan adaylarından Nikolas Papadopulos’un seçim kurmaylığı, BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü ile ilgili raporunu gündeme getirerek Anastasiadis hükümetini, Barış Gücü’ne kişilerin ara bölgedeki eylemlerini düzenleme yetkisi vererek “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni devalüe etmekle (değerini düşürmekle)” suçladı.

Fileleftheros’un “UNFICYP Raporu İçin Yangın… Nikolas, Anastasiadis’i Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Devalüe Etmekle Suçluyor” başlıklı haberine göre, Papadopulos’un kurmaylığı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü ile ilgili son raporuna göre, Anastasiadis hükümetinin, ara bölge içerisinde yaşayan veya tarımsal, v.b. faaliyet gösteren kişilerin eylemlerini düzenleme yetkisi tanıdığını kaydetti. Papadopulos’un kurmaylığı, bu karardan çok sayıda Lefkoşa bölgesi sakini yanında  özellikle Denya, Mammari, Truli, Pile, v.b. kişinin etkileneceğine dikkat çekti.

Ekologlar da, Nikolas Papadopulos’un kurmaylığıyla aynı frekansta bir açıklama yaparak ara bölgede Barış Gücü’ne yetki verdiği için Anastasiadis’i karaladı ve “Genel Sekreter’in rapor taslağında Barış Gücü’nün ara bölgedeki yetkileri konusunda öngörülenlerin, açıkça, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetkilerinden feragat olduğunu, rapordaki bu maddenin uygulanması halinde bölge içerisinde yaşayan veya çalışan veya mülk sahibi olan binlerce Rumun olumsuz etkileneceğini” savundu.  Ekologlar “Kıbrıs Cumhuriyeti, Barış Gücü’ne Anastasiadis’in tanıdığı yetkileri reddetmelidir çünkü işgal bölgeleri gibi ara bölge de  Kıbrıs Cumhuriyeti toprağıdır” iddiasında bulundu.

Öte yandan Haravgi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Anastaiadis’i, halkın önüne çıkıp, Mont Pelerin’den ayrılmasıyla ilgili gerçekleri anlatmaya çağırdığını bildirdi.

Kiprianu, AKEL’in desteklediği başkan adayı Stavros Malas’ın onurlu ve samimi olduğunu, seçilmesi için 4 Şubata kadar çabalarını sürdüreceğini söyledi.

MİTİNGLER

Politis ise Stavros Malas’ın düzenlediği son mitinge katılanların, Nikolas Papadopulos’un dün akşamki mitingine katılanlardan fazla olduğuna dikkat çekti

Gazete manşetten verdiği haberinde Malas’ın, pazartesi gecesi Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Tasos Papadopulos-Özgürlük spor salonunda miting düzenlediğini, mitinge7 binden fazla kişinin katıldığını ancak Papadopulos’un dün akşam aynı yerde düzenlediği mitinge katılımın çok düşük olduğunu, salonda boş sandalyeler kaldığını yazdı. Gazete seçimin, mitinglere katılımla değerlendirilemeyeceğini de haberine ekledi.

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Son Güncelleme: 17.01.2018 14:52
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