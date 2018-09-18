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Karayiannis: Derinya'da mağaza ya da benzin istasyonu yok

18 Eylül 2018 Salı 12:43
Karayiannis: Derinya'da mağaza ya da benzin istasyonu yok

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum basınında çıkan ilgili haberleri değerlendiren Karayiannis, bu bilgilerin, Derinya kapısının açılmasını istemeyen kişiler tarafından maksatlı olarak yayıldığını kaydetti.

Karayiannis, Derinya kapısının açılmasında gecikme yaşandığını belirtirken, Güney Kıbrıs’taki çalışmaların tamamlandığını, ancak Kıbrıs Türk tarafındaki çalışmaların beklemede olduğunu iddia etti.

Rum tarafı Aplıç kapısını açmaya da hazır

Gazete, Aplıç kapısıyla ilgili çalışmaları yürüten Rum Müteahhit Hristos Kocias’ın, Rum tarafının Aplıç kapısını “hemen yarın” açabilecek durumda olduğunu söylediğini yazdı.

Kocias, birtakım küçük çalışmalar daha yapılması gerektiğini, ancak bunların kapının açılmasına engel teşkil etmediğini kaydetti.

Habere göre Kocias, KKTC’nin henüz, geçiş işlemlerini yapacak memurlar için kabin yerleştirmediğini ve bölgeye elektrik bağlantısı yapılmadığını belirtti.

Haberde, Metehan geçiş kapısında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçecek olanlar için üçüncü şeridin açıldığı bilgisi de aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DerinyaHaberKKTCRumSINIR
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