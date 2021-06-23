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Karısını acımadan bıçakladı

Baf’ta ikamet eden yabancı uyruklu çiftin kavgası, adamın eşini bıçaklamasıyla sonuçlandı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:45
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Karısını acımadan bıçakladı

Baf’ta ikamet eden yabancı uyruklu çiftin kavgası, adamın eşini bıçaklamasıyla sonuçlandı.

Fileleftheros gazetesi, aile içinde yaşanan sorumlardan dolayı evinden ayrılarak, akrabalarının yanına sığınan kadının, kendisiyle tartışan eşi tarafından bıçakladığını yazdı.

Olay sonucu adamın kaçtığını yazan gazete, kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

HIRSIZLIKLAR ARTTI

Haravgi gazetesi ise üç günlük tatilden ve Limasol şehrinin boşalmasından yararlanan hırsızların, para ve mücevherin dışında değerli eşya ve silahlar da çaldığını yazdı.

Habere göre, “Kapsalu” bölgesinde değeri 10 bin Euro olan ziynet eşyası çalınırken bir başka olayda 700 Euro nakit para ile hava tüfeği, bir yaşlının kaldığı evden ise kısa av tüfeği çalındı.

Son Güncelleme: 23.06.2021 14:02
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