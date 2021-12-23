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Lefkoşa'da feci kaza
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Karısını Boğazını Sıkarak Öldürmeye Çalıştı

Lefkoşa Rum kesiminde geçtiğimiz hafta meydana gelen bir olayda, 39 yaşındaki bir adamın, boğazını sıkmak suretiyle 34 yaşındaki karısını öldürmeye çalıştığı belirtildi.

23 Aralık 2021 Perşembe 12:28
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Karısını Boğazını Sıkarak Öldürmeye Çalıştı
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Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, 39 yaşındaki şahsın, aralarında meydana gelen ağız dalaşının ardından, boğazını sıkmak suretiyle 34 yaşındaki karısını öldürmeye çalıştığını yazan Fileleftheros, kadının olayı polise şikayet etmesinin ardından adamın tutuklandığını ve davanın ise 24 Ocak’ta Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini ekledi.

BIÇAKLAMA

Gazete, dün öğleden sonra Limasol’da meydana gelen başka bir olayda ise 32 yaşındaki bir kadının, 29 yaşındaki eşini aralarında yaşanan tartışmanın ardından elinden bıçaklayarak yaraladığını yazdı.

Kadının tutuklandığını yazan gazete, adamın ise ameliyata alınmasının ardından hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun tehlike arz etmediğini ekledi.

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