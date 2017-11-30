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"Karma evlilikten olan çocuğa vatandaşlık söz konusu olamaz"

KTÖS'ün karma evliliklerden olan çocuklara da “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi isteğinin yerine getirilmesinin söz konusu olmadığı iddia edildi...

30 Kasım 2017 Perşembe 13:07
"Karma evlilikten olan çocuğa vatandaşlık söz konusu olamaz"
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 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) karma evliliklerden olan çocuklara da “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi isteğinin yerine getirilmesinin söz konusu olmadığı iddia edildi. 

Alithia gazetesi manşetten verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarını aktardığı haberinde, Rum Hükümeti’nin, Türk “yerleşiklerin” çocuklarına vatandaşlık vermeme kararında, demografik değişim gibi ciddi sebeplerin bulunduğunun görüldüğünden söz etti.  

Bu çocuklar 1974’ün ardından Kıbrıs’ta doğmuş olmalarına rağmen gelmiş geçmiş her hükümetin kararının, ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olsa da (çocuklara) vatandaşlık vermeme yönünde olduğunu yazan gazete, bu uygulamayı şimdiki Hükümet’in de izlemesi sonucunda ebeveynlerden biri Türk, diğer de Kıbrıslı Türk olan binlerce çocuğun “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği alma hakkına sahip olmadığını belirtti.

KTÖS OMBUDSMAN'A ŞİKAYET ETTİ AMA...

Gazete konunun KTÖS’ün Rum Ombudsman Maria Stilyanu Lottidi’ye giderek, ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olup karma evliliklerden doğan çocuklara “Kıbrıs vatandaşlığı” verilmemesini şikayet etmesi üzerine tekrar açıldığını yazdı. 

Habere göre gazeteye konuşan Hükümet’ten bir yetkili, kararın doğru olduğunu savunarak, aksi taktirde oldu bittiler ve demografik değişim yaratılmış olacağını iddia etti. 

Öte yandan gazetenin iletişime geçtiği Rum Ombudsman da Güney Kıbrıs’ın ilgili yasal düzenlemelerine atıfta bulunarak, kendisinin bu konuda görüş belirtmeyeceğini söyledi. 

Gazete haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı yetkili birimin arayarak elde ettiği bazı verilere de yer verdi. 

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Buna göre iki ebeveyni de Kıbrıslı Türk olan çocukların tümüne “vatandaşlığın” verildiğini belirten gazete, 1960’ın ardından Kıbrıs’ta, ya da yurtdışında doğup ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan çocukların, yabancı olan ebeveyninin “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına” “yasadışı” olarak girmemesi ve kalmaması kaydıyla, otomatik olarak Kıbrıs vatandaşı kabul edildiğini aktardı. 

Gazete, Kıbrıs’ın “işgal altındaki kısmının” da “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı” olarak kabul edildiğini yazdı. 

Savaşın ardından binlerce Türk’ün Kıbrıs’ın kuzeyine yerleşmesi durumu gibi, ebeveynlerden birinin “yasadışı” olarak Kıbrıs’a girmesi durumunda, Rum Bakanlar Kurulu’nun çocuğa vatandaşlık verip vermeme kararı konusunda seçme hakkının olduğunu belirten gazete, 2006 yılında Bakanlar Kurulu’nun, bu durumlar için Rum Başsavcılığından görüş istediğini, Başsavcılığın da, Bakanlar Kurulu’na karar almada seçme hakkı olduğuna hükmettiğini aktardı. 

Gazete Rum Hükümeti’nin, “yerleşiklere” ve “yerleşiklerin” çocuklarına toplu olarak vatandaşlık verilmesinin önüne geçmek için bugüne kadar bu çocuklara vatandaşlık vermeme uygulamasını izlediğini belirtti. 

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