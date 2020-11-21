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Karpaz'da yaşayan 7 Rum pozitif çıktı!

Karpaz’da yaşayan 7 Kıbrıslı Rum'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ilkokul bir hafta süreyle kapatılacak.

21 Kasım 2020 Cumartesi 16:42
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Karpaz'da yaşayan 7 Rum pozitif çıktı!

Karpaz’da yaşayan 7 Kıbrıslı Rum'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ilkokul bir hafta süreyle kapatılacak.

Bölgede yaşayan neredeyse tüm Kıbrıslı Rumlar test edildi ve bir ilkokul öğrencisi de dahil olmak üzere beş vaka daha tespit edildi.

İlkokul öğrencisinin testi pozitif çıkan ilkokulda çalışan bir öğretmen ve  temizlikçinin temaslısı olduğu öğrenildi.

Güney Kıbrıs’a geçtiler

İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Rumların komiseri Fotis Fotiou Karpaz’da yaşayan 7 Kıbrıslı Rum'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ilkokulun bir hafta süreyle kapatılacağını açıkladı.

Fotis Fotiou okulun ve bitişiğindeki anaokulunun ve daha uzaktaki lisenin dezenfekte edildiğini söyledi.

Fotiou, başlangıçta, ilkokulda çalışan bir öğretmen ve bir temizlikçinin pozitif çıktığını belirterek, çoğunun ilk iki vakanın temasları olduğunu söyledi.

Fotiou, “Pozitif vakaların çoğu, kendi kendini tecrit etmek için hükümet kontrolündeki bölgelere gitmeyi seçti” dedi.

Önceki günlerde Kormacit’te tespit edilen diğer dört vaka da Güney Kıbrıs’a geçti.

Kaynak: Cyprus Mail

Çeviri: Ziya NASIFOĞLU

Son Güncelleme: 21.11.2020 17:50
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