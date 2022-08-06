Kasulidis: İki devlet tezi değişmeden müzakere yapılmaz ama...

Haravgi’ye göre Kasulidis dün Astra Radyosu’na yaptığı açıklamada Rum yönetiminin, iki devlet tezini reddetmek zorunda olduğunu, bu tezin asla kabul edilemeyeceğini savundu.

Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet kurulması önerisinin “alaşağı edilip edilemeyeceği” sorulduğunda karşılık Kasulidis bu tezin “dünyanın geriye kalanı, BM Güvenlik Konseyi ve AB’nin tezlerine ters olduğunu, Rum yönetiminin bu tezi reddetmek zorunda olduğun ve asla kabul edilemeyeceğini” savundu.

“Tezini değiştirmesi gereken biri varsa o da Türkiye’dir” iddiasında bulunan Kasulidis “öteki tarafın bu tezi var olduğu sürece müzakereler yapılamaz ancak öte yandan GYÖ’lere dair görüşmeler yapılabilir” ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu başkanı Von Der Leyen’in, yenilenebilir enerji konusunda iki toplumlu çaba sarf edilmesi önerisi sorulduğunda ise, iki toplumun kullanımı için güneş enerjisi sistemi kurulması için ara bölgenin kullanılması konusunda ön istişareler yapıldığını söyleyen Kasulidis, şu ana kadar resmî bir şey olmadığını, Komisyon’un şu ana kadar aldığı bir karar olmadığını söyledi, şunları ekledi:

“Doğal kaynaklar Kıbrıs sorunu denklemine girmemeli. Paylaşımı konusunda Talat-Hristofyas arasında anlaşmaya varıldı, Aklıncı ve Anastasiadis tarafından da teyit edildi. Başkan Anastasiadis bu çerçevede, masada özlü konular değil yalnız GYÖ’ler konuşulursa, Türk tarafının arzu ettiği gibi iki devlet şeklinde değil, iki toplumun işbirliği şeklinde görüşülmesi şartıyla bu önerini inceleyip cevap vereceğimizi söylemişti.”