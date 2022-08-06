Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

Kasulidis: İki devlet tezi değişmeden müzakere yapılmaz ama...

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis “Türkiye iki devlet çözümü tezini değiştirmediği sürece Kıbrıs sorununda müzakere yapılamaz ancak Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) görüşülebilir” dedi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:13
169 Okunma
Kasulidis: İki devlet tezi değişmeden müzakere yapılmaz ama...
banner48

Haravgi’ye göre Kasulidis dün Astra Radyosu’na yaptığı açıklamada Rum yönetiminin, iki devlet tezini reddetmek zorunda olduğunu, bu tezin asla kabul edilemeyeceğini savundu.

Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet kurulması önerisinin “alaşağı edilip edilemeyeceği” sorulduğunda karşılık Kasulidis bu tezin “dünyanın geriye kalanı, BM Güvenlik Konseyi ve AB’nin tezlerine ters olduğunu, Rum yönetiminin bu tezi reddetmek zorunda olduğun ve asla kabul edilemeyeceğini” savundu.

“Tezini değiştirmesi gereken biri varsa o da Türkiye’dir” iddiasında bulunan Kasulidis “öteki tarafın bu tezi var olduğu sürece müzakereler yapılamaz ancak öte yandan GYÖ’lere dair görüşmeler yapılabilir” ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu başkanı Von Der Leyen’in, yenilenebilir enerji konusunda iki toplumlu çaba sarf edilmesi önerisi sorulduğunda ise, iki toplumun kullanımı için güneş enerjisi sistemi kurulması için ara bölgenin kullanılması konusunda ön istişareler yapıldığını söyleyen Kasulidis, şu ana kadar resmî bir şey olmadığını, Komisyon’un şu ana kadar aldığı bir karar olmadığını söyledi, şunları ekledi:

“Doğal kaynaklar Kıbrıs sorunu denklemine girmemeli. Paylaşımı konusunda Talat-Hristofyas arasında anlaşmaya varıldı, Aklıncı ve Anastasiadis tarafından da teyit edildi. Başkan Anastasiadis bu çerçevede, masada özlü konular değil yalnız GYÖ’ler konuşulursa, Türk tarafının arzu ettiği gibi iki devlet şeklinde değil, iki toplumun işbirliği şeklinde görüşülmesi şartıyla bu önerini inceleyip cevap vereceğimizi söylemişti.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Meclisi Kıbrıs Dosyası’na erişime izin vermiyor
Rum Meclisi Kıbrıs Dosyası’na erişime izin vermiyor
Sadece Temmuz ayında 494 yangın
Sadece Temmuz ayında 494 yangın
Yasadışı kumarhaneye baskın
Yasadışı kumarhaneye baskın










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim