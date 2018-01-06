Kasulidis: “Tüm MEB için koordinatlar sunmaya hazırlanıyoruz”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “tüm Kıbrıs’ın MEB’i için koordinatlar sunma konusunda hazırlıkların hızlı bir şekilde sürdüğünü, koordinatların sunulma zamanına ise Türk kışkırtmaları doğrultusunda karar verileceğini” açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye’nin doğal gaz arama çalışmalarında “Kıbrıs’ın Kuzeyinin Münhasır Ekonomik Bölgesi’yle (MEB) sınırlı kalması” şeklindeki açıklamasının Güney Kıbrıs’ta yarattığı etkiyi azaltmak adına Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’ten açıklama geldiğini, Kasulidis’in “Kıbrıs’ın Kuzeyi’nin MEB’inin koordinatlarının resmileştirilmesi çalışmalarından” söz ettiğini yazdılar.

Habere göre Kasulidis dün yaptığı açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “Kıbrıs’ın tüm adanın koordinatlarını sunma hakkını, ne zaman gerekli olursa, hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını” söyledi.

Anastasiadis’in MEB konusundaki politikasının her zaman bu olduğunu ve hiç kimsenin Anastasiadis’in MEB politikasından şüphe duyamayacağını iddia eden Kasulidis şunları söyledi:

“Kıbrıs’ın, şu ana kadar koordinatlarını sunmadığımız geri kalan kısmının MEB’inin koordinatlarını sunma hakkımızdan vazgeçmedik. Hazırlıklar son aşamada bulunuyor. Bunları ne zaman sunacağımıza ilişkin karar ise, özellikle yeni aldıkları ve kullanmakla tehdit ettikleri sondaj platformuna ilişkin Türk kışkırtmalarına göre alınacak”.

Türkiye’nin bir yandan Güney Kıbrıs’ın MEB’e sahip olma hakkını reddederken, diğer yandan Güney Kıbrıs’ın MEB’inin de ya Türkiye ya da Mısır’a ait olduğunu varsaydığını öne süren Kasulidis, Türkiye’nin varlığını kabul etmediği bir MEB’de Kıbrıslı Türklerin haklarını koruyacağını açıklamasının da tezatlık bulunduğunu ve bunun da ortaya konması gerektiğini savundu.

Kasulidis, BM Deniz Hukuku Anlaşması’nın devletlerin MEB’lerine ilişkin devlet ilişkilerini düzenleyen bir anlaşma olduğunu ve Türkiye’nin anlaşmayı imzalamadığını, yakın geçmişte de devletlerin yükümlülüklerini reddeden tek ülke olduğunu öne sürdü.

Türkiye’nin bölgede gücü doğrultusunda keyfi hareket ettiğini iddia eden Kasulidis, koordinatlar BM’ye, ister komşu devletle anlaşmalı isterse tek taraflı sunulsun, sürecin ilerlediğini savundu.

Kasulidis, “Kıbrıs’ın geri kalanının MEB’inin belirlenmesi, Türkiye hemfikir olsun yada olmasın, bir yerde başlamalıdır” şeklinde konuştu.

Bu yönde son aylarda birçok girişim gerçekleştirildiğini belirten Kasulidis, tüm bu eylemlerin, bir kısmıyla ilişkisi olduğu için Yunanistan’la işbirliği içerisinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

AKEL VE MALAS’TAN ELEŞTİRİ

Öte yandan Haravgi gazetesi ise Kasulidis’in açıklamasını: “MEB Koordinatlarıyla Seçin Öncesi Gerginlik – Türk Kışkırtmalarıyla Orantılı Koordinat Sunumundan Bahsediyorlar” başlığı altında verirken, AKEL ve Stavros Malas’ın ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Kasulidis’in koordinatların sunulması yönündeki açıklamasını eleştirdiklerini aktardı.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, koordinatların sunulmasının ancak MEB sınırının belirlenmesindeki müzakerelerde önemli olacağını, Türkiye’yle böyle bir anlaşmanın ise Kıbrıs sorununun çözümünden önce mümkün olmadığı vurgulandı.

Gazete, AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas’ın da benzer bir açıklamada bulunarak, Kasulidis’in söz konusu açıklamalarını “seçim öncesi havai fişeklerine” benzettiğini yazdı.