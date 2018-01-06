Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
banner34

Kasulidis: "Türkiye artık İslam İşbirliği Örgütü’nde istediği gibi davranamıyor"

banner35

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nda eski nüfuzuna sahip olmadığı iddia edilerek, buna paralel olarak Güney Kıbrıs’ın Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan gibi ülkelerle yakınlaşması sonucu Kıbrıs sorununda bir “avantaja” sahip olduğu ileri sürüldü.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:04
Kasulidis: "Türkiye artık İslam İşbirliği Örgütü’nde istediği gibi davranamıyor"
banner10

Alithia gazetesi “Türkiye İçin İslam Tokadı” başlığıyla manşetten verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarını aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs ile Türkiye’nin Arap ülkeleriyle ilişkileri ve bunun, Kıbrıs sorununda alınan kararlara etkisiyle ilgili analiz ve değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda fikirlerini kabul ettirme çabasında önemli bir “kartı” kaybettiğini iddia eden gazete, Türkiye’nin, İslam İşbirliği Örgütü’nde on yıllarca sahip olduğu nüfuzunun artık olmadığını savunarak, bu durumun, Güney Kıbrıs’ın lehine olduğunu öne sürdü.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün yaptığı açıklamalarda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan ziyaretini yorumlarken, Suudi Arabistan Kralı Selman’ın uluslararası yasallık ve BM kararlarının belirlediği çerçevede hareket ettiğini belirterek, “Türkiye’nin artık İslam İşbirliği Örgütü’nde istediği gibi davranamadığını” iddia ettiğini aktaran gazete, Kasulidis’in bu sözlerinin bu yukarıda bahsedilen görüntüyü teyit ettiğini ileri sürdü.

Ankara’nın yıllarca İslam İşbirliği Örgütü ya da -2011’den itibaren sahip olduğu yeni ismiyle- İslam İşbirliği Konferansı’nda gayri resmi liderlik rolünü empoze etmeye çalıştığını savunan gazete, 2004’ten 2014’e kadar İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Genel Sekreterliğini Ekmelettin İhsanoğlu’nun üstlenmesiyle Türkiye’nin, teşkilatın liderliğinde yer aldığını belirtti. 

Tüm bu yıllar boyunca Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kararları kendi ifadeleriyle geçirdiğini savunan gazete, 2014’de durumun değişmeye başladığını belirterek, Türkiye’nin Mısır, İran ve Suudi Arabistyan’la ilişkilerinin kötüleşmesi sonucu İslam İşbirliği Teşkilatı’ndaki dengeleri değiştirdiğini ve bunun Türkiye lehine bir durum olmadığını yazdı. 

Aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin iyileşmesinin Kıbrıs sorununa “olumlu” etki yaptığı savunan gazete, Güney Kıbrıs’ın Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerle sahip olduğu sıkı ilişkilere işaret etti. 

banner22
Son Güncelleme: 06.01.2018 14:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski bankacıya hapis cezası
Eski bankacıya hapis cezası
İngiltere Savunma Bakanı Güney’de
İngiltere Savunma Bakanı Güney’de
Larnaka’da yer altı su kaynakları tuzlandı
Larnaka’da yer altı su kaynakları tuzlandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim