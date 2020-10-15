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KATİL ZANLISINI İHBAR EDENE 20 BİN EURO

Güney KIBRIS Rum Kesimi (GKRK), Limasol da cinayete kurban giden Litvanya uyruklu Irina Hurskaya’nın cinayet zanlısı her yerde aranıyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 13:32
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KATİL ZANLISINI İHBAR EDENE 20 BİN EURO

Güney KIBRIS Rum Kesimi (GKRK), Limasol da cinayete kurban giden Litvanya uyruklu Irina Hurskaya’nın cinayet zanlısı her yerde aranıyor.  

Geçtiğimiz Cumartesi günü, cinayete kurban giden Irina Hurskaya oğlu tarafından yatak odasında ölü olarak bulunmasının ardından, Rum polisinin olay yerinde yaptığı ön incelemelerde, cinayete kurban giden kadının kafatası ve vücudunun bir çok yerinde yaralar olduğunu tespit etti. Olayda cinayet şüphesini artıran bulgulara ulaşan polis, olay ile ilgili  cinayet şüphelisi olarak Litvanya uyruklu, Aistis Mikalauskas'ı ( 29 ) her yerde arıyor.

Rum Polisi, 10 Ekim Cumartesi günü Limasol'da işlenen cinayet ile ilgili olarak Litvanya uyruklu, cinayet zanlısı Aistis Mikalauskas'ın ( 29 ) Türk tarafına kaçmaması için geniş önlemler aldı. Türk polisinin de bu konuda uyarıldığı belirtildi.

Cinayete kurban giden Irina Hurskaya‘in ailesi, polise cinayet zanlısının yeri ya da yakalanmasına yardımcı olacak her türlü bilgi ve ihbar için ~20.000 Euro ödül vereceğini duyurdu.

Cinayete kurban giden kadının ailesi “yakalanması hususunda her türlü bilgiye ihtiyacımız var, lütfen bu caninin yakalanmasını insanlık namına yardımcı olun” dedi.

Şüphelinin yerini tespit etmeye yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahip olanlar, lütfen bu telefon numarası aranarak bilgilendirilsinler.

Tel.| +357·25·805057 veya +357·25·805566

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