Kayıp kazıları pazartesi başlıyor

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin programı çerçevesinde, 1964’ten bu yana kayıp olan iki Kıbrıslı Türk’ün bulunması için, 27 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo’da kazıların başlayacağı haber verildi.

Alithia gazetesi “Kazılar Pazartesi Yeniden Başlıyor” başlığıyla yayımladığı ve diğer gazetelerde de yer alan haberde, Rum Haber Ajansı (KİPE)’nin elde ettiği bilgilere göre, Kayıp Şahıslar Komitesi ekiplerinin Pazartesi günü ayrıca, yaz tatili nedeniyle geçtiğimiz Temmuz ayında ara verilen Kuzey Kıbrıs’taki beş noktada da kazılara başlayacaklarını, öte yandan bir noktada daha kazıların başlamasının beklendiği, ancak bunun nerede olacağına henüz karar verilmediğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’taki mevcut kazı noktalarının “Dikomo” (Dikmen)’deki bir asker bölgede, “Katokopia” (Zümrütköy)’de, Mağusa’ya bağlı “Arsos” (Yiğitler)’de, Mağusa’ya bağlı “Ay. Luka’da” ve “Vuno” (Taşkent)’te olduğunu yazan gazete, KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, mevcut beş kazı noktasında hali hazırda herhangi bir bulguya rastlanmadığını iletti.

Gazete “Ay. Luka” bölgesinde gerçekleştirilen ve 1974’ten bu yana kayıp olan bir Kıbrıslı Türk’le ilgili kazının haricinde, diğer dört noktadaki kazıların 1974’ten bu yana kayıp olan Rumlarla ilgili olduğunu ifade etti.

Bu kazılar arasında en eski olanın “Ay. Luka” bölgesinde gerçekleştirilen kazı olduğunu ve bunun geçtiğimiz Nisan ayında başladığını kaydeden gazete, başlangıçta bir noktaya işaret edildiğini, bunun ekipler tarafından kazıldığını, ancak herhangi bir şey bulunamadığını belirtti.

Gazete “Sıcak Hava Yüzünden Zorluklar” ara başlıklı haberinde ise, KİPE’ye konuşan “yetkili bir kaynağın”, Pazartesi gününden itibaren hava durumunun normal bir şekilde çalışmalarına izin vermesini umduklarını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre bahse konu kaynak, arkeologların sıcak hava ve nemden korunması için gerekli önlemlerin alındığını da söyledi.

“Kazılar için kullanılmakta olan sürenin azaltılması için, bilgilerin daha fazla analiz edilmesine çabaladıklarını” belirten söz konusu kaynak, “haritalar kullanıldığını ve (tüm Kıbrıs için var olan) 1963’teki ve (bazı bölgeler için var olan) 1970’teki uydu görüntüleriyle, 2003 ve sonrası için var olan modern uydu görüntülerini karşılaştırdıklarını” izah etti.

Topraktaki metalleri ve boşlukları tespit etmek için metal detektörleri, aynı zamanda zemin radarı “(Ground Penetration Radar (GPR)” kullanmakta olduklarını da ifade eden söz konusu kaynak, 3 Eylül’de bu radarla “Mağusa”, “Girne” ve “Lefkoşa’da” bazı bilgiler bulunan beş noktada araştırmalar yapılacağını söyledi.

“Mağusa” ve “Girne” bölgesiyle ilgili bilgilerin 1974’ten bu yana kayıp olan Kıbrıslı Rumlarla alakalı olduğunu kaydeden gazete, “Lefkoşa” bölgesindeki bilgilerin ise 1964’ten bu yana kayıp olan Kıbrıslı Türklerle alakalı olduğunu aktardı.

Gazeteye göre aynı kaynak “bunun bir yer kazılmadan önce gerçekleştirilen hazırlık prosedürüyle alakalı olduğunu” belirtti.

Gazeteye göre aynı kaynak, Kayıp Şahıslar Komitesi programı çerçevesinde, kazı yapılan yerlerde çalışması için istihdam edilen kişilerin sayısının şu an 17 Kıbrıslı Rum (arkeologlar ve 1 jeolog) ile 18 Kıbrıslı Türk olduğunu (arkeologlar ve işçiler) ve her ekibin iki Kıbrıslı Türk ile iki Kıbrıslı Türk’ten oluşmakta olduklarını ekledi.

Politis gazetesi ise “Yine Parissino’da- 1964’ten Bu Yana Kayıp Olan İki Kıbrıslı Türk İçin Strovolo’da Yeni Kazı- Zemin Radarıyla da Araştırmalar” başlıklı haberinde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin araştırmalarının iki bilindik bölgeye geri dönülmesiyle Pazartesi yeniden başlayacağını yazdı ve bunların Strovolo’ya bağlı Parissino bölgesi ile Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi yakınlarındaki bölge olduğunu kaydetti.

Parissino’da kazı yapılacak bölgenin, 1960’lı yıllarda kırsal alan olduğunu ve bu yüzden birçok kurbanın gömüldüğü yeri teşkil ettiğini yazan gazete, bölgede yapılacak kazının zor olacağının düşünüldüğünü, çünkü bölgede Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kesmekten kaçınacağı ağaçlar olduğunu belirtti.

Bu arada gazete, Kuzey Kıbrıs’ta çalışma yapılmakta olan beş bölgenin (Dikmen’deki askeri bölge, Zümrütköy, Yiğitler, Ay. Luka ve Taşkent) haricinde, önümüzdeki hafta içerisinde, bir aksilik çıkmaması durumunda, Lefkoşa Merkezi Cezaevi yakınlarındaki askeri bölgede de kazıların başlamasının beklendiğini haber verdi.

“Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Rum üyesinin ofisinden bir kaynağın, bu noktada, içerisinde 1974’ten bu yana kayıp olan Rumların bulunduğu bir toplu mezarın arandığını söylediğini” aktaran gazete, devamla, geçmişte bu bölgede iki toplu mezar ve 36 kişiye ait kalıntılar tespit edildiğini anımsattı.

Gazete Taşkent’teki kazı çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanacağını, çünkü hiç kemik bulunmadığını da ekledi.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Kayıplar İçin Yeni Kazılar- Kıbrıslı Türkler İçin Strovolo’da ve Kıbrıslı Rumlar İçin İşgal Bölgelerindeki Beş Noktada”, Haravgi’de ise “Kıbrıslı Türk Kayıpların Bulunması İçin Kazılar- Kazılar Pazartesi Strovolo’da Başlıyor- İşgal Altındaki Beş Bölge de Kazılar” başlıklarıyla yer aldı.