Kayıp Şahıslar'ın 2023’te görevini bitirmesi öngörülüyor

Kıbrıs’taki kayıpların tespiti çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’nin özellikle kayıpları tespit etme amacıyla kazılar gerçekleştirme görevinin 2023 yılına kadar sona ermesinin öngörüldüğü iddia edildi.
Politis gazetesi, “Kayıp Şahıslar Komitesi İçin 5 Yıl – Komitenin İşleyişi Konusunda Geri Sayım Başladı” başlığı altında verdiği haberinde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) ömrünün beş yıllık bir süre zarfında sonlanacağını iddia etti.
Gazete, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, 12 yıldır faaliyette bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin misyonunun, özellikle kazılar kısmının, tüm kayıpların tespiti hedefine ulaşılamadan, beş yıllık bir zaman zarfında sona ereceğini öne sürdü.
FOTİU
Gazete, bir diğer haberinde, Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun dün gerçekleştirilen bir etkinlikte kayıplar konusuna değindiğini ve kayıpların akıbetlerinin tespiti mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söylediğini yazdı.
Habere göre, Fotiu, yaklaşık 850 kişinin hala kayıp olduğunu belirterek, kayıpların akıbetlerinin aydınlanmasına yardımcı olmadığı gerekçesiyle Türkiye’yi yönelik suçlamalarını yineledi.
Fotiu ayrıca, KKTC’de tespit edilen kayıpların sayısının günden güne azaldığını da belirtti.