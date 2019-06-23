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Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Pantelidis: “Bilgi Akışında Artış Var”

23 Haziran 2019 Pazar 16:07
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Pantelidis: “Bilgi Akışında Artış Var”

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis, kayıplar konusunda son haftalarda, artan bilgi akışının, Komite’nin çalışmaları açısından cesaret verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesine göre Rum Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Pantelidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, son zamanlarda, gerek geçmişte de konuşan tanıklardan gerekse yeni tanıklar ve haber kaynaklarından bilgiler aldığını ifade etti.

Amacın, hiçbir bilginin değerlendirilmemiş kalmaması ve reorganizasyon yapılması olduğunu ifade eden Pantelidis, açıklamasında, en iyi bilgilerin 1974 ve 1975 yılı tanıklarından geldiğine de dikkati çekti.

Temel sorunun, para değil zaman olduğunu da söyleyen Pantelidis, tanıkların ve ailelerin öldüğünü, yerlerin değiştiğini ifade etti.

Alithia gazetesine göre, “Aşşa”(Paşaköy) kayıplarıyla Dikmen çöplüğü konusundaki bir soruyu yanıtlayan Pantelidis, bunun karışık ve zor bir durum olduğunu, yeniden kazı yapıldığı zaman sonuca ulaşabileceklerinden emin olmak adına şu anda var olan bilgilerin değerlendirildiğini söyledi.

KKTC’deki 30 askeri bölgede kazı yapılmasına izin verilmesi konusunu da değerlendiren Pantelidis, bu erişimin, aradıkları kişilere yönelik rakamlar açısından ne anlama geldiğini görmek için inceleme yapıldığını belirtirken, bunun, ilk başta, 100’den fazla kayıpla ilgili olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Kızılhaç’ın son araştırmasında, kayıp yakınlarının yüzde 41’nin, yakınlarının hâlâ hayatta olduğuna inandığı şeklinde ortaya çıkan sonucun sorulması üzerine Pantelidis, araştırmanın sonuçlarını büyük bir şaşkınlık içerisinde gördüğünü belirtti.

Kayıpların canlı olarak bulunacağına dair bilgilerin ellerinde bulunmadığını söyleyen Pantelidis, bunu ihtimal dışı bırakmaksızın, yakınlarının hayatta olduğu konusunda halkı cesaretlendirmek istemediğini, ayrıca kendilerinin kazı yerlerinden söz ettiğini de anımsattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Şahıslar KomitesiLeonidas PantelidisBilgi AkışıHaberGüney Kıbrıs
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