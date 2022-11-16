“Kayıplar ve mahsurlar” komitesinin kapatılması isteniyor...

Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü toplantısına Dışişleri Bakanlığı adına katılan Büyükelçi Spiros Attas “Avrupa Konseyi’nden Titina Loizidu davasının kapatılmasını isteyenler kayıplar ve mahsurlar konusuyla ilgili komitenin de kapatılmasını istiyor ancak buna karşı diplomatik düzeyde mümkün olan her şeyi yapıyoruz” dedi.

Haravgi’nin haberine göre Atats dünkü toplantıda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rum yönetiminin 4’üncü hükümetler arası başvurusunda “kayıplar ve mahsurlar” hakkında Türkiye aleyhine verdiği tazminat hükmü hakkında bilgi verdi. Rum Dışişleri Bakanlığı’nın bütün birimlerinin konuyu muhataplarına ilettiğini ve yoğun temas ve girişimlerde bulunarak, yılda bir kez toplanan Avrupa Konseyi bakan vekilleri komitesinin Türkiye’yi “sorumluluklarıyla” yüz yüze getirdiğini hatırlattığını söyledi.

Attas “Türkiye bu insanların akıbetlerinin etkin şekilde araştırılmamasından sorumlu tutuldu, kayıp yakınlarına ve mahsurlara toplamda 103 milyon Euro’ya ulaşan tazminat ödemesi gerekiyor” dedi, Türkiye’ye karşı önlem alınması için üye ülkelerin 3’te 2’sinin oyu gerektiğini, bunun da çok zor olduğunu anlattı.