Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Son Dakika
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen...
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama...

KEVE Petrol ve Doğal Gaz Şirketler Birliği’ni ihraç etti

Rum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KEVE), kısa adı COGA olan “Petrol ve Doğal Gaz Şirketler Birliği”ni üyelikten çıkararak, ihraç ettiği belirtildi.

24 Ocak 2020 Cuma 17:22
KEVE Petrol ve Doğal Gaz Şirketler Birliği’ni ihraç etti

Politis gazetesi, KEVE’nin, Petrol ve Doğal Gaz Şirketler Birliği (COGA) Başkanı Anti Varosiotis’in, COGA Yönetim Kurulu üyelerinin haberi olmadan, Güney Kıbrıs aleyhine AB’ye iki konuda şikayette bulunması nedeniyle,  bu birliği üyelikten çıkararak ihraç ettiğini yazdı.

Gazete,  COGA Başkanı’nın, AB Rekabet Müdürlüğü’ne, gelişmekte olan pazar olarak Güney Kıbrıs’a doğal gaz satın alınması ilanına ilişkin karar ve Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Doğal Gaz Alt Yapılar Şirketi’ne yüzde 30 oranında dahil olması konusunda Güney Kıbrıs’ı şikayet ettiğini yazdı.

Haber göre, KEVE Genel Sekreteri Mario Tsiakkis, konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, birliğin; Güney Kıbrıs’ın  şikayet edilmesi nedeniyle değil  COGA yönetim kurulu üyelerinin ve diğer üyelerinin, COGA Başkanı’nın yaptıklarından bilgi sahibi olmaması nedeniyle ihraç edildiğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarruflarında tabanca, uyuşturucu ve eski eser bulunan iki Rum tutuklandı
Tasarruflarında tabanca, uyuşturucu ve eski eser bulunan iki Rum tutuklandı
Rumlardan Merkel'e Türkiye telefonu...
Rumlardan Merkel'e Türkiye telefonu...
Rum kesiminden gaf açıklaması
Rum kesiminden gaf açıklaması
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim