KEVE Petrol ve Doğal Gaz Şirketler Birliği’ni ihraç etti

Politis gazetesi, KEVE’nin, Petrol ve Doğal Gaz Şirketler Birliği (COGA) Başkanı Anti Varosiotis’in, COGA Yönetim Kurulu üyelerinin haberi olmadan, Güney Kıbrıs aleyhine AB’ye iki konuda şikayette bulunması nedeniyle, bu birliği üyelikten çıkararak ihraç ettiğini yazdı.

Gazete, COGA Başkanı’nın, AB Rekabet Müdürlüğü’ne, gelişmekte olan pazar olarak Güney Kıbrıs’a doğal gaz satın alınması ilanına ilişkin karar ve Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Doğal Gaz Alt Yapılar Şirketi’ne yüzde 30 oranında dahil olması konusunda Güney Kıbrıs’ı şikayet ettiğini yazdı.

Haber göre, KEVE Genel Sekreteri Mario Tsiakkis, konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, birliğin; Güney Kıbrıs’ın şikayet edilmesi nedeniyle değil COGA yönetim kurulu üyelerinin ve diğer üyelerinin, COGA Başkanı’nın yaptıklarından bilgi sahibi olmaması nedeniyle ihraç edildiğini söyledi.